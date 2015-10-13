Мельниченко заявил о наличии серьезного компромата на Порошенко

Он заверил, что записи о Порошенко он никому не хочет передавать, так как считает это государственной тайной.

Информатор узнал у майора Мельниченко, имеет ли он секретную информацию о Петре Порошенко, и он согласился в комментарии прокомментировать его недавние заявления.

«Нужно пожалеть. Реально пожалеть Порошенко, потому что он заключает очередную сделку с дьяволом - с Кучмой в лице Пинчука. Это означает, что позиции Порошенко мягко говоря очень слабенькие. Идут местные выборы, и Порошенко требует медиа-поддержки. Так как все медиа критикуют Порошенко, он заручился помощью дьявола - Пинчука-Кучмы, и они оказывают свою помощь. И таким образом, чтобы их полностью отбелить в этом деле. Но я ничему не удивлюсь. Я знаю, кто такой Порошенко», – прокомментировал Мельниченко отношения Порошенко и Пинчука-Кучмы.

«У меня есть не один разговор между Кучмой и Порошенко. У меня есть не один доклад силовиков Кучме о Порошенко. У меня есть доклад Медведчука о Порошенко», – заявил автор «кассетного скандала».

«Я уже говорил, что если будут обнародованы эти записи, то Порошенко будет в полном дерьме. Но сейчас не время обнародовать эти записи, потому что сейчас это ударит не столько по Порошенко, сколько по Украине. Пусть сейчас позиции Украины немножко «устаканяться», и затем в зависимости от поведения Порошенко буду смотреть, что с записями делать», – сказал Мельниченко.

По мнению Мельниченко, Порошенко подчиняется Кучме. Поэтому Порошенко будет делать то, что ему прикажет Кучма.