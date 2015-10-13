"Видродження": В трети украинских городов тарифы на теплоснабжение более чем в 1,5 раза превышают себестоимость

Такими стали результаты аналитического исследования, проведенного партией «Видродження» на основе информации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства о тарифах на услуги теплоснабжения по базовым предприятиям по состоянию на 1 сентября 2015 года

Так, по данным исследования, в половине украинских областных центров превышение тарифов на тепло над себестоимостью составляет от 10 до 20%.

В 5 украинских городах тарифы на тепло превышают себестоимость более чем в 1,5 раза.

Среди них Ивано-Франковск, где тариф на 56,6% больше себестоимости. Также тарифы являются завышенными на 40-50% в Ровно, в Запорожье, Черновцах, Чернигове и Одессе.

В столице тарифы на теплоснабжение для населения по базовым предприятиям превышают себестоимость на 31,4%.

Херсон является абсолютным антирекордменом Украины, в этом городе тарифы на теплоснабжение для населения превышают себестоимость в 2 раза. Где утвержденный тариф на уровне 720,11 грн./Гкал. (с НДС), или на 99,9 процента (вдвое) больше себестоимости.

Как отмечается в исследовании, в себестоимость тарифов на теплоснабжение уже учтены расходы предприятий на транспортировку, а также другие расходы, от которых зависит конечный размер себестоимости поставки тепла.

«Партия «Видродження» считает не допустимым и необоснованными тарифы, которые превышают себестоимость в 1,5 или 2 раза. Тем более, когда люди сегодня находятся на грани выживания. Мы считаем, что пересмотр завышенных тарифов – это те вопросы, которые должны поставить перед собой новоизбранные городские советы. Именно местная власть может инициировать пересмотр тарифов на теплоснабжение. В тех регионах, где кандидатами партии «Видродження» будут созданы собственные фракции и группы, это будет первым вопросом, который они потребуют решить от теплогенерирующих компаний и НКРЭ. Одним из программных принципов кандидатов от партии «Видродження» на этих местных выборах является проведение аудита деятельности коммунальных предприятий-монополистов. Это вторая важная задача, решение которой также потребуют депутаты всех уровней от партии «Видродження», - сказал Виктор Бондарь.