Корбан: Киев должен отстоять перед центральной властью зарабатываемые средства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе круглого стола "Будущее Киева".

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"В первую очередь нужно ликвидировать существующую административную систему. Второе – безусловно, отстоять средства, которые зарабатывает город Киев, отстоять прежде всего перед центральной властью. Третье - создать или хотя бы подтолкнуть к участию в городском управлении, создать прежде всего громады", - заявил Корбан.

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По его мнению, перечисленные задачи должны "задать тон будущего".

Также Корбан согласился с представителями научного сообщества, что Киев нуждается в создании определенного генерального плана, который будет отражать взгляд из будущего в отношении городского развития.