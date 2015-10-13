Украинская власть не закрыла воздушное пространство над зоной АТО для предотвращения катастрофы - выводы следствия

Украинские власти в июле 2014 года, когда был сбит самолет малайзийских авиалиний MH17, не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий во избежание катастрофы.

Об этом во вторник на военно-воздушной базе Нидерландов сообщил председатель Совета безопасности Чиббе Яустра (Tjibbe Joustra).

"Украина не закрыла свое воздушное пространство", - сказал Яустра.

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Он отметил, что украинская позиция была такой, что тогда не было достаточных причин для закрытия воздушного пространства над восточной частью страны. "Мы пришли к выводу, что, однако, в качестве меры предосторожности, было достаточно оснований для закрытия воздушного пространства над восточной частью своей страны", - подчеркнул Яустра.

"Почти все операторы летали над этой зоной. Почему это так было? Потому что никто не думал, что гражданская авиация находилась в опасности. Прежде всего, Совет безопасности Нидерландов расследовал тот факт, что операторы летали над той частью восточной Украины в период между 14 и 17 июля 2014 года. Количество таких операторов составило 61 компания. 61 оператор из 32 различных стран летали над этой зоной", - заявил Яустра.