Необходимо разработать новые требования ИКАО в случае "гибридной" войны - Порошенко
14:05, 13 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость разработки и внедрения новых требований ИКАО (Международной организации гражданской авиации) в случае «гибридной» войны.
Порошенко / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Порошенко заявил сегодня во время телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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«Президент Украины также подчеркнул необходимость разработки и внедрения новых требований ИКАО в отношении мер, которые должны приниматься в случаях «гибридной» войны, аннексии территории и связанной с этим террористической деятельности», - говорится в сообщении.
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