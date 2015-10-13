Необходимо разработать новые требования ИКАО в случае "гибридной" войны - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Порошенко заявил сегодня во время телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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«Президент Украины также подчеркнул необходимость разработки и внедрения новых требований ИКАО в отношении мер, которые должны приниматься в случаях «гибридной» войны, аннексии территории и связанной с этим террористической деятельности», - говорится в сообщении.