Черновецкий нашел виновных во взрыве возле «Святошино»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ причиной трагедии, произошедшей 9 мая возле станции метро «Святошино», в результате которой пострадало 17 киевлян, называет несостоятельность районной власти Святошинской райгосадминистрации и бесконтрольность со стороны правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, одной из причин, приведшей к трагедии в Святошинском районе, по словам мэра Киева, является незаконная выдача разрешений на размещение МАФов, а также отсутствие контроля над использованием в них газового оборудования.

«Я считаю, что непосредственным виновником трагедии в Святошинском районе, в результате чего пострадали люди, является председатель района Владимир МАЗЕПА. Несостоятельность руководства Святошинского района контролировать ситуацию по размещению МАФов и соблюдения норм техники безопасности, вместе с бездеятельностью, а порой и элементарным «кришеванием» таких горе-предпринимателей со стороны органов правопорядка, привела к этому ужасному результату», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он будет просить Президента Украины освободить с должности главу Святошинской райгосадминистрации В.МАЗЕПУ, «чтобы его методы ведения хозяйства не привели к повторению трагедии». «А министру внутренних дел, вместо того, чтобы заниматься самопиаром и выборами, необходимо обратить внимание на работу своих подчиненных. Я лично буду следить за ходом расследования трагедии в Святошинском районе и буду требовать, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал усилить борьбу против незаконно установленных МАФов и в случае отсутствия разрешений или нарушений техники безопасности такие МАФы будут демонтированы на протяжении одних суток.

Он призвал мэров всех украинских городов «тщательным образом проверить работу взрывоопасных МАФов в своих населенных пунктах, чтобы подобные трагедии не случались в будущем».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ также сообщил, что пострадавшим в результате взрыва в Святошинском районе будет оказана материальная помощь со стороны киевской власти.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-а в кафе из легкосборных конструкций, которое специализировалось на приготовлении курей-гриль, произошел взрыв бытового газа с последующим горением. В 14.45 пожара был ликвидирован.

Пострадали 19 человек. Все они сейчас находятся на лечении в ожоговом центре столицы.