Мороз намерен «уничтожить» Тимошенко

Социалистка Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в настоящее время не может покидать Киев, чтобы не дать увенчаться успехам "наездам" Кабинета министров Украины на Фонд государственного имущества. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ, объясняя, почему В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не смогла вместе с ним посетить Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы эти наезды увенчались, условно говоря, локальным успехом со стороны премьера Юлии ТИМОШЕНКО».

«Валентина Петровна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО – УНИАН) не может сейчас выезжать из Киева. Рейдерские наезды со стороны Кабинета министров на Фонд госимущества требуют, чтобы она была на месте постоянно, потому что речь идет, по сути, о деле государственной важности», - сказал лидер СПУ.

По его выражению, все притязания Ю.ТИМОШЕНКО на ФГИУ находятся за пределами Конституции. «Притязания со стороны премьер-министра были за пределами Конституции. Предприняты меры, чтобы эта афера (Кабмина – УНИАН) не увенчалась успехом со стороны ее инициаторов», - отметил лидер социалистов.

Он выразил надежду, что Верховная Рада Украины и Президент Виктор ЮЩЕНКО смогут навести порядок в ситуации, сложившейся вокруг Фонда госимущества. «Я думаю, что порядок будет наведен - так или иначе. Мы надеемся на то, что и парламент примет соответствующие шаги и власть – и Президент в том числе - разберутся в сущности происходящего», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что все происходящее с ФГИУ – «это еще и следствие того, что нет до сих пор закона о Фонде госимущества». «Он (закон – УНИАН) двенадцать раз ветировался прежним Президентом и тринадцатый раз – нынешним, - сказал лидер СПУ. - Я думаю, что это тоже демонстрация того, как жить вне закона или по временным правилам. Так быть не должно», - считает А.МОРОЗ,

На вопрос журналистов, какие меру будет предпринимать СПУ и ее политические партнеры, если оппонентам все-таки удастся переломить ситуацию с главой ФГИУ, А.МОРОЗ пошутил: «Мы их уничтожим». «Я преувеличиваю в данном случае», - добавил он.

Лидер СПУ заявил, что «сегодня надо быть просто убогим человеком и авантюристом, в институте власти находясь и возглавляя какой-то институт, чтобы заменить Валентину СЕМЕНЮК». А.МОРОЗ назвал ее специалистом, добавив, что все операции она проводит «только гласно, только под стенограмму, аудиозапись, видеозапись».

Лидер украинских социалистов заявил, что те, кто хотят убрать В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности, преследуют одну цель – распродать оставшиеся ценные объекты и рассчитаться со спонсорами. «Убрать ее сегодня понятно зачем: пустить на продажу самые ценные объекты, которые остались в государстве (уже мало чего осталось, надо сказать), рассчитаться со спонсорами, которые занимались выборами предыдущими и которые будут готовить выборы следующие», - заявил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин освободил В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГУ и о начале конкурса по продаже ОАО "Одесский припортовый завод".

25 апреля Генеральная прокуратура Украины вынесла протест относительно распоряжения Кабинета Министров Украины об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с осуществлением служебного расследования, а также об утверждении условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". В соответствии с законом о прокуратуре, протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок после его поступления.

Вечером 25 апреля правительство отклонило эти протесты Генеральной прокуратуры Украины.