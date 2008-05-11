Яценюк говорит, что в диалоге Украина - ЕС самое сложное еще впереди

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил соотечественников с Днем Европы.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте парламента поздравлении.

«Ценности, на которых сегодня строится и Украинское государство, те же, что и европейские”, - говорится в поздравлении.

“Мы прошли сложный путь относительно диалога с ЕС, но, заметил А.Яценюк, самое сложное еще впереди”. При этом он выразил надежду, что “новая усиленное соглашение между Украиной и ЕС станет входным билетом для полноценной интеграции Украины в Европейский Союз”. “У нас уже исчезли ментальные, психологические и языковые границы, остались только визовые. Прагматизм и динамизм это то, к чему я призываю Евросоюз, и то, что Украина непременно обеспечит со своей стороны”, - отметил председатель ВР в своем поздравлении.