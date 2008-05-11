Виталий Кличко о пенсии, пенсионерах и замене разового пайка

Одной из первоочередных задач Блока Виталия Кличко в Киевсовете и его лидера будет обеспечение достойной жизни для пожилых людей.

Об этом кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО заявил на встрече с киевлянами в Деснянском районе столицы, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока.

В.КЛИЧКО заметил, что Киевсовет в разы увеличит социальные выплаты для малообеспеченных и людей с особыми потребностями, заменив разовый паек до выборов регулярной муниципальной доплатой.

Кроме того, В.КЛИЧКО заверил, что будет инициировать законодательные изменения относительно увеличения пенсий от государства и значительно увеличит ежемесячные доплаты пенсионерам из городского бюджета.

«Мы обязаны прекратить ту позорную практику, когда пожилые люди, которые всю жизнь отдали на труд, сегодня брошены на произвол судьбы. Я обещаю, что наша команда сделает все, чтобы столичные пенсионеры получали достойную пенсию и чувствовали себя в Киеве комфортно», - заметил он.