Лукашенко уверен, что в скором времени в Украине будет мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в установлении скорого мира в Украине.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке №1, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже Петр Порошенко недавно признал, что этот мир на Донбассе, который выстроен и прописан здесь, в Беларуси, стал перемирием... Значит, скоро будет мир. Я в этом убежден", - сказал Лукашенко.

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"Давайте жить мирно. Слушайте, ну хватит этих войн. Они везде идут. Малые, большие конфликты, холодные, горячие. Хватит! Мы же родные братья. Что мы делим, русские, белорусы, украинцы? Делить-то нечего. Пора уже жить мирно, никому не мешая, и не влезать во внутренние дела того или иного государства", - сказал белорусский лидер.

"Вы нам не подбрасывайте больше боевиков. Мы уже устали на границе их задерживать, с гранатами, битами, пистолетами, боеприпасами... Не надо. Давайте жить дружно", - призвал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 октября, в Беларуси проходят президентские выборы, главным фаворитом которых является многолетний лидер страны Александр Лукашенко. Общественные активисты опасаются, что по итогам воскресного голосования в Беларуси может быть использован административный ресурс в пользу Лукашенко.