Треть украинцев готовы отдать Крым России ради мира, Донбасс - 15% граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН заведующий отделом Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

По его словам, согласно опросу, ради достижения мира в Украине не готовы отдать Крым России 50,6% респондентов, а весь Донбасс – 72,1%.

Зато 33,3% опрошенных готовы согласиться на окончательное отделение Крыма ради мира, а 15,3% - на передачу России Донбасса.

Опрос также показал, что ради мира 38% респондентов не согласились бы предоставить русскому языку статус второго государственного, однако согласились бы с этим – 47,7%.

От вступления в НАТО ради мира не готовы отказаться 41% опрошенных, а 40,7% готовы к этому.

От вступления Украины в Евросоюз не готовы отказаться 48,8% респондентов, а готовы к такому развитию событий – 33,9%

Присоединиться к Таможенному союзу, чтобы в Украине наступил мир, не готовы более половины украинцев – 50,6%, тогда как 28% респондентов ответили, что готовы.

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Предоставить автономию так называемым «ЛНР» и «ДНР» не готовы 56,1% респондентов, готовы – 26,4%. К амнистии сепаратистов ради мира не готовы 55,4% опрошенных украинцев, готовы – 24,7%.

Согласиться на федерализацию всей Украины

ради мира выразили готовность 21% опрошенных, 59,1% - не готовы к этому.

Опрос также продемонстрировал, что только 6% считают, что их региону было бы лучше отделиться от Украины, 83,2% придерживаются противоположного мнения.

Среди жителей территорий Донецкой и Луганской областей, которые контролируются властями Украины, 22,9% поддерживают точку зрения об отделении, а 51,7% - нет.

Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии по заказу клиента. Методом личного интервью опрошены 2 тыс. 44 респондента, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинскими властями.