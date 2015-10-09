Политики спрогнозировали, в каких городах может состояться победа "ватного" сознания (видео)

Есть опасения, что после местных выборов люди во главе с "ватными" мэрами выйдут на митинги с призывом "Путин введи войска".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявления политиков во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "2+2".

Народные депутаты Украины Борис Филатов, Валерий Пацкан и экс-нардеп Светлана Фабрикант ответили на вопрос, насколько такой сценарий вероятен и в каком городе может победить "ватное" сознание.

"Ситуация, которую мы наблюдаем в Днепропетровске, вызывает очень большие опасения. Давайте вспомним ситуацию, которая была еще полтора года назад, когда на улицы города нельзя было выйти без боязни. Когда возле облгосадминистрации арестовывали, избивали людей десятками. Когда в здании сидели "титушки". Мы все знаем, кто за этим стоял. А сейчас у меня ощущение дежавю. У меня такое ощущение, что Днепропетровск станет городом, в котором состоится водораздел. Есть ощущение, что очень многие не сделали выводов", - заявил Филатов.

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"О таком предположении, что кто-то выйдет в Одессе и начнет призывать Путина (ввести войска - ред.) - этого не будет, но реванш бывших властных сил может быть, если нынешняя власть продолжит действовать, как действует сегодня, нарушая законы. Если в лице губернатора Одесской области будет происходить то, что происходит, то все возможно. И реванш в том числе", - говорит Светлана Фабрикант.

"Каждый должен начинать с себя. Мы приняли закон о местных выборах, после того начали формировать списки. Наша команда на Закарпатье заявила, что в списки не попадут люди, которые входили в ПР и партию Балоги "Единый центр". Мы объединили вокруг себя людей, которые поддержали Революцию достоинства, мы вычистили списки", - заявил Валерий Пацкан.