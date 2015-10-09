Политики спрогнозировали, в каких городах может состояться победа "ватного" сознания (видео)
Некоторые города Украины во время местных выборов оказались на пороге вероятного реванша тех политиков, которых принято называть "ватными".
Есть опасения, что после местных выборов люди во главе с "ватными" мэрами выйдут на митинги с призывом "Путин введи войска".
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявления политиков во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "2+2".
Народные депутаты Украины Борис Филатов, Валерий Пацкан и экс-нардеп Светлана Фабрикант ответили на вопрос, насколько такой сценарий вероятен и в каком городе может победить "ватное" сознание.
"Ситуация, которую мы наблюдаем в Днепропетровске, вызывает очень большие опасения. Давайте вспомним ситуацию, которая была еще полтора года назад, когда на улицы города нельзя было выйти без боязни. Когда возле облгосадминистрации арестовывали, избивали людей десятками. Когда в здании сидели "титушки". Мы все знаем, кто за этим стоял. А сейчас у меня ощущение дежавю. У меня такое ощущение, что Днепропетровск станет городом, в котором состоится водораздел. Есть ощущение, что очень многие не сделали выводов", - заявил Филатов.
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"О таком предположении, что кто-то выйдет в Одессе и начнет призывать Путина (ввести войска - ред.) - этого не будет, но реванш бывших властных сил может быть, если нынешняя власть продолжит действовать, как действует сегодня, нарушая законы. Если в лице губернатора Одесской области будет происходить то, что происходит, то все возможно. И реванш в том числе", - говорит Светлана Фабрикант.
"Каждый должен начинать с себя. Мы приняли закон о местных выборах, после того начали формировать списки. Наша команда на Закарпатье заявила, что в списки не попадут люди, которые входили в ПР и партию Балоги "Единый центр". Мы объединили вокруг себя людей, которые поддержали Революцию достоинства, мы вычистили списки", - заявил Валерий Пацкан.