Что хотел сказать Ющенко визитом в Донецкую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал единство нации условием для повышения стандартов жизни украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на мини-пресс-конференции после митинга возле мемориального комплекса «Савур-Могила» В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «нация, которая объединена, нация, которая сплочена, может ставить перед собой большие задачи, и от этого зависят стандарты жизни, как мы будем жить завтра».

Говоря о своей сегодняшней поездке в Донецкую область, Президент отметил, что «хотел сказать этим визитом, что мы едины, что Украина едина, что у нас есть прекрасный великий праздник, который нас может объединить».

Президент подчеркнул, что «даже вещи, которые по-разному оцениваются, в такие дни должны быть на третьем, четвертом и на десятом плане». По словам Президента, украинцы «должны приложить очень много усилий, чтобы видеть свою нацию соборной».

«Нам нужно иметь больше терпения, больше взаимоуважения, демонстрировать, пытаться видеть одни ценности и говорить о том, что Украина единая, независимо от того, кто на каком языке говорит, кто где родился и в какую конфессию входит», - акцентировал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня есть много отличий, но не противоположностей. Но нация должна быть единой.

В.ЮЩЕНКО заявил, что «своим визитом хотел подчеркнуть, что для меня дорог каждый метр, каждая пядь украинской земли, каждый человек, независимо от того, где он проживает. Это моя миссия не только как Президента, но и как гражданина этой страны».

Глава государства напомнил, что сегодня в Украине существует очень много проблем, о которых он знает, но он заверил, что он «полон сил, энергии, чтобы толерантно, поэтапно, совместно решать проблемы». «Это, я бы сказал, подана рука», - заключил Президент Украины, имея в виду сегодняшний визит на Саур-Могилу.