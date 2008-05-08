Луценко хочет отменить уголовную ответственность за "кражи миллионов"

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не удовлетворен, что в Украине не срабатывает лозунг «Бандитам - тюрьмы!».

Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил вчера вечером на пресс-конференции в Ивано-Франковской области после посещения духовной святыни Прикарпатья «Скит Манявский» в Богородчанском районе.

«Мне очень не нравится, что у нас не срабатывает лозунг: «Бандитам –тюрми!», - отметил министр. По его словам, в 2005-м, 2006-м, 2007-м и с начала 2008 года «одинаково мы задерживаем людей на взяточничестве». «Это приблизительно 1,5 тысячи человек в год, - заметил он. – В частности, в І полугодии 2008 года в Ивано-Франковской области мы уже выявили 16 взяточников. Дальше милиция дела передает в прокуратуру. Прокуратура, можно сказать, добросовестно передает почти 85% дел в суды. А суд принимает решение не больше, чем по 40-50 делах в год, которые предусматривают тюремное заключение за взяточничество». Поэтому, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, «люди разочарованы в отсутствии борьбы с коррупцией».

Министр также высказался за «смену обстановки в Генпрокуратуре Украины». Однако не объяснил, что имеет в виду.

Ю.ЛУЦЕНКО выступает и за «декриминализацию наказаний за экономические преступления». По его мнению, "тех, кто крадет миллионы", общество не должно содержать в тюрьмах за свои средства. "Эти преступники должны вернуть награбленое обществу, понести наказание и пусть кормят свои семьи, работая на свободе», - сказал министр. В то же время он считает, что законодательно необходимо «закрутить гайки» за преступления против личности.

Ю.ЛУЦЕНКО также 7 мая принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 346-летия Ивано-Франковска.

Кроме того, на вопрос о посещении «Скита Манявского», Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, что в свое время, побывав в этом монастыре, дал себе «обет» помочь монастырю. Однако министр не сообщил, какую конкретно помощь оказал монастырю, пославшись на то, что такие вещи не афиширует.

Отвечая на вопрос о частых посещениях Ивано-Франковска, министр заметил, что «Франковск - это город, где я черпаю политическую энергию».