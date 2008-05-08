СБУ готова помочь провести выборы в Киеве

Служба безопасности Украины готова помочь в обеспечении проведения честных и прозрачных выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что на прошлых парламентских выборах СБУ организовывала свою работу в этом направлении на основании указа Президента и обращения Центральной избирательной комиссии. По его словам, если в этот раз Киевская городская государственная администрация или ТИК обратится к СБУ, то она готова способствовать в рамках действующего законодательства в проведении честных и прозрачных выборов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что в СБУ есть наработка относительно проверки списков избирателей, относительно обеспечения защиты сервера избирательных комиссий и т.д.

В то же время, по его словам, по состоянию на сегодняшний день такая работа не ведется.