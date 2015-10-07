СМИ: Кличко "ведут" в мэры технологи, занимавшиеся Ляшком, Саакашвили и "Оппозиционным блоком"

Об этом пишет "Украинская правда".

По информации издания, за политтехнологии в штабе Кличко отвечает команда из пяти человек "Центра политических решений" и политтехнолог Сэм Паттен.

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Весной 2014 года "Центр политических решений" вел на выборы некоторых киевских мажоритарщиков "Удара" и занимался президентской кампанией Олега Ляшко в Киеве, а во время досрочных парламентских выборов осенью – вместе с американским политтехнологом Полом Манафортом работал в штабе "Оппозиционного блока", в частности, с бывшим главой Администрации президента Сергеем Левочкиным.

В свою очередь американец Сэм Паттен, который, кстати, возглавлял Агентство международных политических консультантов в Вашингтоне, является одним из бывших работников Манафорта. Как отмечает "Украинская правда", именно по рекомендации Сергея Левочкина, с которым сотрудничал Манафорт, Сэм Паттен оказался в штабе Виталия Кличко.

Сэм Паттен имеет опыт работы с украинскими политиками. В 2005 году он сотрудничал с президентом Виктором Ющенко. Также Сэм Паттен был советником партии Саакашвили "Единое национальное движение" в начале 2008 года, а в 2011 году помогал политической партии самого богатого грузина Бдзини Иванишвили "Грузинская мечта". В штабе Виталия Кличко Сэм Паттен отвечает за социологию, фокус-группы и вместе с командой "Центра политических решений" формирует стратегию избирательной кампании.