Президент из Харькова отбыл в Донецкую область
22:26, 07 мая 2008Политика
1166 0
(программа пребывания)
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку на Харьковщину и отбыл в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Завтра, 8 мая, в канун Дня Победы, в Донецке Президент посетит семьи ветеранов Великой Отечественной войны.
Также глава государства примет участие в мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы, которые состоятся на территории мемориального комплекса «Савур-могила» в г. Снежное.
Президент, кроме того, пообщается с представителями СМИ Донбасса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter