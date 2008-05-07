Президент из Харькова отбыл в Донецкую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку на Харьковщину и отбыл в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Завтра, 8 мая, в канун Дня Победы, в Донецке Президент посетит семьи ветеранов Великой Отечественной войны.

Также глава государства примет участие в мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы, которые состоятся на территории мемориального комплекса «Савур-могила» в г. Снежное.

Президент, кроме того, пообщается с представителями СМИ Донбасса.