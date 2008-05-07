Лидер НУ-НС требует не пускать Черноморский флот РФ на парад
Совместный парад Кириленко считает абсурдом
Председатель партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что празднование годовщины Черноморского флота России должно проходить только на объектах, которые он арендует.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, об этом он заявил, комментируя намерения ЧФ РФ провести в Севастополе 11 мая военно-морской парад в честь 225-летия своего основания.
«Празднование юбилея имперского флота должно проходить только на объектах Черноморского флота Российской Федерации», - сказал В.КИРИЛЕНКО.
Он также назвал абсурдной попытки провести по этому случаю совместный парад военно-морских сил Украины и России.
«Украинский военный флот основан на славных традициях морских походов древнерусских дружин, непобедимых казацких флотилий, моряков-черноморцев, которые в 1918 году присягнули Украине и подняли на всех кораблях в Севастополе сине-желтые флаги. Военно-морские силы Украины могут гордиться этими традициями, и именно в день ВМС Украины - 6 июля – должны проводить военно-морской парад», - убежден В.КИРИЛЕНКО.
По его мнению, «без согласия органов государственной власти, более всего - Министерства обороны и Министерства иностранных дел в Украине не должно проходить никаких парадов иностранных войск».
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что 225-летие Черноморского флота РФ в Севастополе 11 мая будет отмечаться „в формате, утвержденном государством и согласованном между Украиной и Россией”. По его словам, в ходе празднования годовщины ЧФ России в Севастополе военный парад не предусмотрен.
В то же время, по словам С.КУНИЦЫНА, "если на уровне министров обороны или министров иностранных дел, или президентов Украины и России и глав правительств будут другие решения и нам о них сообщат, то будем выполнять эти решения. Сегодня мы действуем в рамках согласованных решений”.
Вместе с тем министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня выразил надежду, что в Севастополе будет проведен совместный парад Военно-морских Сил Украины и Черноморского флота РФ.