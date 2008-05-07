Донецкому губернатору с вызовами к Тимошенко сложно уложиться в расходы

Глава Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО считает правильным появление документа, который регламентирует командировки губернаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя соответствующий Указ Президента о приведении в порядок служебных командировок руководителей местных госадминистраций.

"То, что появился такой документ, который регламентирует наши вызовы, наши приглашения – это очень правильно", - заявил губернатор. По его словам, "нельзя работать, приходя на работу сегодня и не зная, где ты будешь завтра и с каким вопросом".

Он объяснил, что еще в декабре утверждается программа работы областной госадминистрации на будущий год, расписывается по кварталам, по месяцам, "чем, кто и как должен заниматься". Жизнь, конечно, вносит свои коррективы, отмечает В.ЛОГВИНЕНКО, поэтому согласовывается ежемесячный план, но остается неизменной стратегическая линия работы. По словам губернатора, он каждую неделю, каждую пятницу согласовывает свой режим работы на неделю и выписывает план на каждый день, на каждый час.

"Если этого не придерживаться, тогда организовать свою работу просто невозможно. Мы создаем условия, как ходить на работу, а не работать. Так нельзя. …К режиму работы нужно очень аккуратно относиться", - подчеркнул В.ЛОГВИНЕНКО.

Он поделился опытом, что бывают ситуации, когда, предположим, в 10.00 ему нужно быть в Кабинете Министров, а уже в 11.00 – обязательно быть в каком-то из министерств. "Но мне же надо и подготовиться сразу к двум вопросам, которые рассматриваются… Мне нужны детали, а к этому нужно готовиться, а времени у меня нет. Так нельзя работать просто. Поэтому я поддерживаю это решение", - акцентировал губернатор.

В.ЛОГВИНЕНКО посетовал, что ему порой приходится ездить в Киев по три раза в неделю, но "бывает и так, что едешь на один день, а возвращаешься через двое суток".

Он не стал уточнять суммы командировочных, но сказал, что "вкладываться достаточно сложно в расходы". "Почему и стараешься вложиться в один день, потому что одна гостиница получается в 4-5 раз дороже, чем суммы, которые предусматриваются на командировки, это в основном проживание", - заключил В.ЛОГВИНЕНКО, добавив, что "суммы, которые предусматриваются на билеты, оплачиваются".

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом от 11 февраля запретил председателям ОГА без его разрешения находиться в служебных командировках.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил 6 мая, что служебные командировки руководителей областных государственных администраций правительство должно согласовывать с Президентом. Секретариат Президента также пригрозил освобождать от должностей тех, кто не будет выполнять упомянутый указ главы государства.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 6 мая пригласила губернаторов на совещание, посвященное проблемам реконструкции и модернизации газоснабжающей отрасли. Однако руководство ОГА на этом совещании было представлено заместителями губернаторов.