ЦИК сформировала новый состав городской избирательной комиссии в Славянске

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Славянской городской избирательной комиссии Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, как отмечается в сообщении, в режиме заседания ЦИК провела жеребьевку по включению кандидатур в состав Славянской городской избирательной комиссии.

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Следующим постановлением Комиссия сформировала новый состав Славянской городской избирательной комиссии в количестве 18 человек, рассмотрев представление о кандидатурах в состав избиркома от местных организаций партий.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 2 октября прекратила полномочия всего состава городской избирательной комиссии в Славянске, которая отказалась зарегистрировать на должность городского головы кандидата, выдвинутого территориальной организацией партии «Оппозиционный блок».

"С целью осуществления контроля за соблюдением и одинаковым применением законов Украины и принципов в избирательном процессе, недопущения нарушения избирательных прав граждан Украины, Центральная избирательная комиссия считает необходимым досрочно прекратить полномочия всего состава Славянской городской избирательной комиссии", - говорится в решении Комиссии.