Яценюк сомневается, что Россия будет выполнять Минские соглашения и выведет свои войска из Украины

Об этом он сказал сегодня, общаясь со студентами Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

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«Основная цель Российской Федерации - возвращение Украины в сферу влияния России - не изменилась», - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что ни одна страна в Европе «не имеет столько вызовов, сколько имеем мы»: «Украина воюет с Российской Федерацией, которая является ядерной державой. И, к сожалению, до завершения этой войны очень и очень далеко».

«Незаконная аннексия Крыма, захват Донецка и Луганска, Минский процесс - который пока процесс, а не результат - не дают большой уверенности в том, что завтра в Украине наступит мир и российские войска отступят», - подчеркнул Яценюк.

«Считаю, что Россия не желает выполнять Минские соглашения и делает все для того, чтобы затянуть процесс и выкупить время. Основная цель Российской Федерации - это не Донецк и Луганск, а вся Украина и возвращения Украины в сферу влияния России. Эта цель не изменилась», - подчеркнул глава правительства.