Могерини и Лавров обсудили Минские соглашения и ситуацию в Сирии

03:41, 30 сентября 2015
Мир
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость выполнения Минских соглашений.

REUTERS

Об этом сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы, передает Украинская правда.

Сообщается, что стороны затронули "широкий диапазон международных и двусторонних вопросов".

"Глава дипломатии ЕС Могерини и министр Лавров обсудили ситуацию в Восточной Украине и необходимость реализации Минских соглашений с особым акцентом на местные выборы", - говорится в сообщении.

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В вопросе Сирии и Ливии стороны разделяют необходимость поддержки под эгидой ООН усилий по политическому решению обоих кризисов и урегулирования гуманитарных аспектов, включая актуальность управления потоками беженцев и мигрантов.

Могерини сообщила Лаврову о ходе военно-морской операции ЕС в Средиземноморье против торговцев людьми и незаконного ввоза мигрантов.

Также стороны обменялись мнениями о перспективе возобновления переговоров Ближневосточного квартета, который соберется в среду, и о реализации соглашения по иранской ядерной программе.

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