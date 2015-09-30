Могерини и Лавров обсудили Минские соглашения и ситуацию в Сирии
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость выполнения Минских соглашений.
Об этом сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы, передает Украинская правда.
Сообщается, что стороны затронули "широкий диапазон международных и двусторонних вопросов".
"Глава дипломатии ЕС Могерини и министр Лавров обсудили ситуацию в Восточной Украине и необходимость реализации Минских соглашений с особым акцентом на местные выборы", - говорится в сообщении.
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В вопросе Сирии и Ливии стороны разделяют необходимость поддержки под эгидой ООН усилий по политическому решению обоих кризисов и урегулирования гуманитарных аспектов, включая актуальность управления потоками беженцев и мигрантов.
Могерини сообщила Лаврову о ходе военно-морской операции ЕС в Средиземноморье против торговцев людьми и незаконного ввоза мигрантов.
Также стороны обменялись мнениями о перспективе возобновления переговоров Ближневосточного квартета, который соберется в среду, и о реализации соглашения по иранской ядерной программе.