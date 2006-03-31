СДПУ(о) не примет отставку Медведчука

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) не планирует распускаться и не примет отставку лидера партии Виктора МЕДВЕДЧУКА.

Такое мнение выразил народный депутат, заместитель председателя СДПУ(о) Владимир ЗАЕЦ, комментируя УНИАН информацию, что СДПУ(о) якобы созывает съезд, на котором планируется принять решение о самороспуске.

В.ЗАЕЦ отметил, что это не больше, чем сплетни, поскольку подобное решение принимается на съезде лишь после обсуждения на партийных конференциях в каждом регионе, а этого не было. Он заметил, что, скорее всего, до лета съезд партии состоится, но на нем будут обсуждаться итоги выборов и дальнейшая стратегия партии.

Также В.ЗАЕЦ считает, что съезд не примет отставки В.МЕДВЕДЧУКА.

Как сообщал УНИАН, 29 марта председатель СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК подал заявление о своей отставке. В.МЕДВЕДЧУК просит освободить его от обязанностей председателя СДПУ(о) в связи с тем, что «Оппозиционный блок НЕ ТАК!», куда входила возглавляемая им пария, не набрала необходимого количества голосов избирателей для прохождения в парламент.

После обработки ЦИК 100% протоколов участковых избирательных комиссий результат Блока “НЕ ТАК!” – 1,01% голосов избирателей.