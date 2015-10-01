Партия "Видродження" обратилась в суд из-за массовых отказов в регистрации кандидатов

По его словам все претензии к кандидатам партии со стороны представителей избирательных комиссий являются абсолютно надуманными и беспочвенными.

Вчера Одесская областная избирательная комиссия отказала в регистрации 30% кандидатов в Одесский областной совет от партии «Видродження».

"Складывается впечатление что эти манипуляции сделаны в пользу правящей партии и Оппозиционного блока. Так совпало, что комиссию возглавляют представители от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Оппозиционный Блок", - заявил Виктор Бондарь.

Также еще 64 кандидатам "Видродження" отказали в регистрации в Днепропетровский городской совет. Отказ в регистрации получил и кандидат на пост мэра Днепропетровска от "Видродження" Анатолий Крупский. Зато Днепропетровская городская избирательная комиссия быстро зарегистрировала клон кандидата в мэры Днепропетровска Крупского, который родом из Тернопольской области.

Кроме этого, в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон "Всеукраинское объединение "Возрождение Украины", где главой является также клон-однофамилец Владимир Куцин, как и в настоящей партии "Видродження".

"Видно, что проведена большая и планомерная работа по дискредитации партии. Еще год назад я говорил, что на Днепропетровщине очень устойчива спайка Блока Петра Порошенко и "Оппозиционного блока". И замешаны в этом определенные номенклатурщики. Я уверен, что это просто дело рук старых политических партнеров Андрея Павелко и Александра Вилкула, которые вернулись к прежнему формату сотрудничества", - прокомментировал ситуацию во время прямого включения на конференции кандидат в областной совет от партии "Видродження" Святослав Олейник.

В эти минуты в центре Днепропетровска проходит митинг сторонников партии "Видродження".