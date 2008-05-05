”Наша Украина” обвинила Москву в нарушении норм международного права

Партия «Народный Союз Наша Украина» поддерживает совместное заявление президентов Украины и Грузии относительно попыток Российской Федерации поставить под сомнение территориальную целостность Грузии.

Об этом говорится в заявлении НСНУ, переданном агентству УНИАН

“Мы убеждены, что действия России, направленные на повышение статуса отношений с Абхазией и Южной Осетией, провоцирование напряженности на границах Грузии и угрозы применения силы угрожают миру и безопасности как на Кавказе, так и во всей Европе. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН 1808 от 15 апреля 2008 года и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ”, отмечается в заявлении.

«Наша Украина» убеждена, что несоблюдение Россией в отношениях с Грузией общепризнанных норм международного права является опасным прецедентом, который представляет потенциальную угрозу и для Украины.

“Мы поддерживаем последовательные усилия Грузии, направленные на исключительно мирное урегулирование проблемных вопросов в Абхазии и Южной Осетии, в частности, последние мирные инициативы Тбилиси относительно урегулирования грузино-абхазского конфликта”, говорится в заявлении.

НСНУ, “оставаясь последовательными сторонниками мира и стабильности, призывает российские власти отказаться от политики давления и угроз в отношении соседних стран и строить с государствами-партнерами добрососедские взаимовыгодные отношения”.

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении президентов Украины и Грузии Виктора ЮЩЕНКО и Михаила СААКАШВИЛИ говорится, что Украина и Грузия призывают Россию отказаться от реализации провозглашенных планов в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Президенты Украины и Грузии выразили обеспокоенность попытками Российской Федерации поставить под сомнение территориальную целостность Грузии путем повышения статуса отношений с Абхазией и Южной Осетией.

“Украина и Грузия подтверждают, что разрешение грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов возможно только мирными средствами и в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, в частности резолюции РБ 1808 от 15 апреля 2008 года, - заявили В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ и отметили: “Эти резолюции, как известно, призывают государства - члены ООН уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ”.

“Украина и Грузия призывают Российскую Федерацию отказаться от реализации провозглашенных планов в отношении Абхазии и Южной Осетии. Украина готова рассмотреть вопрос о своем участии в миротворческих операциях вместе с другими заинтересованными сторонами”, - отметили В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ.