В Киеве залили краской мемориальную доску маршала Жукова

В Киеве неизвестные залили краской мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Как передает корреспондент УНИАН, коричневой краской залита почти половина мемориальной доски.

Пока неизвестно, когда это произошло. Местные жители заметили этот факт вчера, но они убеждены, что до майских праздников на доске краски не было.

Мемориальная доска расположена на стене девятиэтажного жилого дома в начале улицы, названной в честь маршала (Деснянский район). Доска была открыта несколько лет назад. На протяжении последнего года ее уже заливали краской.