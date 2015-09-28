У Могерини заявили, что Соглашение об ассоциации с Украиной уже временно выполняется

Об этом заявила сегодня в Брюсселе представитель верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, комментируя ситуацию с инициативой отдельной группы провести в Нидерландах референдум о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Вам известно, что в это время релевантные части Соглашения об ассоциации уже применяются. В то же время торговая часть Соглашения вступит в силу с 1 января 2016 года. Но мы сейчас говорим о временном применении. Для того чтобы соглашение вступило в силу, все государства-члены должны его ратифицировать, а Европейский парламент должен дать согласие, что уже было сделано», - сказала она.

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По словам Косьянчич, для завершения процедуры «нам нужно, чтобы все государства-члены ратифицировали (Соглашение)».

«В настоящее время процесс ратификации близок к завершению - 22 государства-члена сообщили в Генеральный секретариат Совета о ратификации, в других государствах-членах процедура продолжается», - добавила пресс-секретарь.

Она еще раз подчеркнула, что необходимо разделять временное применение и вступление документа в силу.

«Временное применение уже идет. Это две разные вещи. Соглашение формально вступит в силу только тогда, когда оно будет ратифицировано», - подчеркнула Косьянчич.

При этом она напомнила, что временное выполнение части Соглашения о создании зоны свободной торговли было отложено до 1 января 2016 года.

«Но мы говорим о временном применении», - добавила пресс-секретарь.

Вместе с тем Косьянчич отказалась предполагать, представляет ли угрозу возможное проведение в Нидерландах референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Как известно, Нидерланды уже ратифицировали Соглашение.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации в 2014 году.

В том же году Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.

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Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС, предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, начнет работать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ - стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.