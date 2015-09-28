Харьков, Одесса, Днепропетровск и Закарпатье: МВД спрогнозировало "горячие" точки на местных выборах
13:47, 28 сентября 2015Политика
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Руководитель оперативного штаба МВД, советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко прогнозирует, что "горячими" точками во время местных выборов будут Харьков, Одесса, Днепропетровск и Закарпатье.
Во время выборов в стране возможно обострение политической ситуации / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стойко заявил во время брифинга по подготовке органов внутренних дел к местным выборам 25 октября.
Стойко отметил, что во время выборов в стране возможно обострение политической ситуации, а также не исключается повышение активности диверсионно-разведывательных групп.
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"Мы считаем, что на выборах будет несколько "горячих" точек. В частности, это Харьков, Одесса, Днепропетровск и, возможно, Закарпатье", - сказал он.
Кроме того, Стойко высказал мнение, что в целом во время выборов будет бешеная борьба между партиями и кандидатами.
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