Харьков, Одесса, Днепропетровск и Закарпатье: МВД спрогнозировало "горячие" точки на местных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стойко заявил во время брифинга по подготовке органов внутренних дел к местным выборам 25 октября.

Стойко отметил, что во время выборов в стране возможно обострение политической ситуации, а также не исключается повышение активности диверсионно-разведывательных групп.

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"Мы считаем, что на выборах будет несколько "горячих" точек. В частности, это Харьков, Одесса, Днепропетровск и, возможно, Закарпатье", - сказал он.

Кроме того, Стойко высказал мнение, что в целом во время выборов будет бешеная борьба между партиями и кандидатами.