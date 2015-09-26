Порошенко рассказал, какая основная цель его участия в Генассамблее ООН
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что основной целью его участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций станет укрепление международной коалиции в поддержку Украины, а также донесение необходимости реформирования Совета Безопасности ООН в части права «вето» постоянных членов.
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.
Глава государства также отметил, что в ходе рабочего визита в США запланировано много двусторонних встреч и это свидетельствует о значительном интересе других стран к Украине.
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«То, чего Украина нуждается как воздух – прочность коалиции, единство и солидарность мира с Украиной», - сказал Порошенко.
Кроме того, президент ожидает четко скоординированных шагов и усилий по реформированию Совбеза ООН.
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«Инициатива, чтобы мы ограничили право постоянных членов Совета Безопасности ООН на применение право вето в тех случаях, когда речь идет о массовых убийствах людей. Потому что даже с моральной точки зрения применения права вето в таких случаях – это лицензия на убийство. Оно на сегодня серьезно препятствует справедливому и беспристрастному расследованию или применению ООН тех инструментов и рычагов, которые есть в ее распоряжении», - отметил Порошенко.
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По его словам, эту инициативу поддерживает много стран, поскольку за 70 лет существования определенные структуры и правила ООН должны быть реформированы.
Украина также надеется стать непостоянным членом Совбеза ООН в 2016-2017 годах. Президент отметил, что вместе с дипломатами делает все возможное, чтобы 15 октября во время голосования Украина получила положительный результат.