Порошенко планирует встречу с Обамой во время Генассамблеи ООН

"Я только что прибыл, технически эти вопросы отрабатываются, я уверен, что у нас будет возможность обменяться мнениями", - заявил Порошенко журналистам по прибытии в США.

Относительно возможной встречи с российским президентом, то она, по словам Петра Порошенко, должна состояться 2 октября в рамках переговоров в "Нормандском формате", передает BBC Украина.

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Ожидается, что украинский президент должен выступить на общих дебатах Генассамблеи ООН во вторник, 29 сентября.

Кроме того, запланированы встречи украинского президента с главами государств-участников Совместной группы по расследованию авиакатастрофы МН17, экспертами Атлантического совета и представителями американских деловых кругов.

По прибытии в Нью-Йорке президент Порошенко уже встретился с представителями украинской общины в США.