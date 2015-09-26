Партия "Відродження" определила кандидатов в Николаевский, Черкасский и Сумской областные советы

Так, в Николаеве списки в городской и областной совет возглавит народный депутат Артем Ильюк. Соответствующее решение утвердили во время конференций местных организаций партии «Відродження» в Николаеве.

Кандидатом на пост городского головы Николаева от этой политической силы был избран Виталий Воронов, ныне он является депутатом городского совета.

Участие в конференциях в Николаеве принял лидер партии «Відродження» Виктор Бондарь. По его словам, команда «Відродження» должен показать высокие результаты выборов не только в Николаеве, но и по всей Украине. А также заявил, что своей глобальной целью в будущем партия видит формирование нового состава Верховной Рады и Кабинета Министров.

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«Я надеюсь, что эта команда будет набирать обороты, и мы вместе с вами будем формировать следующий парламент, следующее правительство, и будем принимать решение, как реально жить. Потому что сегодня обществу уже надоела демагогия, которую мы слышим от правительства, надоела Верховная Рада, в которой большинство народных депутатов - это люди, которые кроме скандалов и шоу больше ничего делать не умеют. Рано или поздно этот парламент нужно разгонять. В Верховную Раду должны прийти молодые люди, профессионалы, с хорошим образованием, с современными подходами и взглядами на жизнь», - сказал лидер партии «Відродження».

По результатом конференции областной организации партии «Відродження» в Харькове было принято решение, что списки в Областной совет Харьковской области также возглавит действующий городской голова Геннадий Кернес. Напомним, 25 сентября, Геннадий Кернес был зарегистрирован как кандидат на должность мэра Харькова. Кроме того, он возглавит список партии на выборах в городской совет.

В Черкассах лидером списка от партии «Відродження» на выборах в Областной совет был избран народный депутат Антон Яценко.

“Задача партии “Відродження” на местных выборах в Черкасской области – набрать не менее половины депутатских мандатов в Черкасской областной раде. Как депутат я получил немало обращений от черкащан взять на себя ответственность за регион и идти первым в списке партии в области. Ведь мне удалось решить немало местных проблем моего 200-го округа. Например, обеспечить в Умани, Христиновке и Монастырище круглосуточное водоснабжение, газоснабжение в селах округа, открыть бесплатный медицинский центр в Христиновке и установить уличное освещение по всему округу. Уверен, мне под силу решать много подобных проблем и на уровне области. В случае, если партия “Відродження” получит большинство в областном совете, я готов создать коалицию и возглавить областную раду”, – заявил Антон Яценко во время конференции.

Избирательный список партии «Відродження» в Сумской областной совет возглавил экс-губернатор области Юрий Чмырь. Соответствующее решение делегаты областной конференции партии "Відродження" в Сумах поддержали единогласно.