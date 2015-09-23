"Видродження" отправит в мэры Харькова Кернеса, а за кресло мэра Одессы будет бороться Фабрикант

Соответствующие решения были приняты по результатам конференций, прошедших в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Полтаве.

Так, на выборах городского головы Харькова партию «Видродження» будет представлять действующий мэр Геннадий Кернес. Он же возглавит список политсилы на выборах в городской совет.

“Мы объединились не сегодня и не вчера, а несколько лет назад. Мы обеспечили стабильность. Мы с вами заложили фундамент для будущего возрождения Харькова. Я поддерживаю политическую партию “Видродження” и думаю, мы вместе с вами покажем хороший результат в ходе местных выборов”, – заявил во время выступления Геннадий Кернес.

В Одессе баллотироваться на должность городского головы от партии «Видродження» будет Светлана Фабрикант.

В Днепропетровске кандидатом в мэры от «Видродження» был избран Анатолий Крупский, сейчас он является первым заместителем городского головы Днепропетровска, а также возглавляет городскую организацию политической силы. Список партии “Видродження” на выборах депутатов областного совета Днепропетровщины возглавит Владимир Куцин, председатель правления, генеральный директор “Никопольского завода ферросплавов”, руководитель областного отделения партии на Днепропетровщине.

В своем выступлении Владимир Куцин представил План возрождения Днепропетровщины, с которым политическая сила пойдет на местные выборы, а также представил кандидатов в депутаты областного совета.

“У нас есть четкая программа действий. Совместно с лучшими экспертами страны мы разработали системную программу, рассчитанную на 5 лет. Мы уверены, что для видимых изменений к лучшему не нужно ждать десятилетия. Уже сейчас у нас есть все ресурсы – интеллектуальные и организационные. Хватит ждать реализации абстрактных обещаний! Необходимо действовать!”, – заявил во время выступления Владимир Куцін.

Одним из кандидатов в депутаты Днепропетровского облсовета будет также экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык.

На Полтавщине список партии «Видродження» на выборах в Областной совет возглавит ныне народный депутат, а также руководитель областного отделения партии Олег Кулинич.

“За три месяца работы нам удалось собрать сильную, профессиональную и ответственную команду. В ней есть руководители частных предприятий, аграрии, педагоги, врачи – все это люди, которые знают, как управлять большими коллективами. Поэтому мне очень приятно возглавлять эту команду, которая, в отличие от некоторых других политических сил, создавалась не под давлением, а на основе взаимопонимания, общего видения ситуации в стране, общих задач и планов», – отметил Олег Кулинич. Он добавил, что Партия «Видродження» рассчитывает на высокие результаты на местных выборах в Полтавской области.

Полный список кандидатов от партии «Видродження» на местных выборах будет обнародован по результатам всех региональных конференций.

По словам председателя Политсовета партии Виталия Хомутынника, «Видродження» поведет на местные выборы около 10 тысяч кандидатов.