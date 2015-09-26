В УКРОПе сообщили о перехвате газеты, которая направлена против Филатова

Об этом сообщил член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко на своей странице в Facebook.

«Похоже, Порошенко окончательно слил Днепропетровск под Вилкула, а битва начинается не на жизнь... Только мы перехватили гранки чорнушної порошенковской газеты, направленной против УКРОПа, которую стотысячным тиражом сегодня утром тайно завезли из Киева в Днепр. Ее распространение, санкционировано в администрации президента, должно начаться как раз в эти часы силами команды выдвиженца на пост мэра от БПП Максима Курячего», - написал А. Денисенко.

Читайте такжеСписок кандидатов в депутаты Черниговского облсовета от "УКРОПа" возглавил экс-врио главы облгосадминистрации

Характерно, что анонимка нацелена исключительно против УКРОПа и его кандидата. «Ни слова о Вилкула и Опоблок - этих откровенных и скрытых сепаратистов, колеруемых казнокрадов, лжецов и негодяев, которые заклеили весь город транспарантами, что именно они являются "единственной оппозицией к власти"», - подчеркнул депутат.

Читайте такжеВ Днепропетровске будут быстро, своевременно и качественно бороться с преступностью – Борис Филатов подарил городу уникальную систему управления патрулями милиции

При этом он считает, что именно Вилкул наравне с Филатовым является «одним из двух несомненных лидеров кампании и претендентом на победу в избирательной гонке».

Читайте такжеФилатов: Увольнение Вощевского сбросит маски с власти

«Но на самом деле Порошенко и БПП прекрасно уживаются с этой псевдооппозицией и давно объединились с бывшими регионалами в антиукраинской ширке, задачей которой на местных выборах является не допустить прихода к власти честных людей и патриотов, способных провести реальные изменения и реформы на местах», - считает А. Денисенко.

Он убежден, что БПП на Днепропетровщине использует технического кандидата в пользу "Оппозиционного блока".

«Не удивлюсь, если публично и непублично, всей силой админресурса, БПП поддержит во втором туре мэрских выборов не патриота Филатова, а недобитого янучару и латентного сепараста Сашовілкула», - предположил А. Денисенко.