В УКРОПе сообщили о перехвате газеты, которая направлена против Филатова
В Днепропетровске перехватили газету, направленную против кандидата на должность городского головы от "Украинского объединения патриотов - УКРОП" Бориса Филатова.
УКРОП перехватил санкционированную в АП газету, которая поливает грязью Бориса Филатова / УНИАН
Об этом сообщил член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко на своей странице в Facebook.
«Похоже, Порошенко окончательно слил Днепропетровск под Вилкула, а битва начинается не на жизнь... Только мы перехватили гранки чорнушної порошенковской газеты, направленной против УКРОПа, которую стотысячным тиражом сегодня утром тайно завезли из Киева в Днепр. Ее распространение, санкционировано в администрации президента, должно начаться как раз в эти часы силами команды выдвиженца на пост мэра от БПП Максима Курячего», - написал А. Денисенко.
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Характерно, что анонимка нацелена исключительно против УКРОПа и его кандидата. «Ни слова о Вилкула и Опоблок - этих откровенных и скрытых сепаратистов, колеруемых казнокрадов, лжецов и негодяев, которые заклеили весь город транспарантами, что именно они являются "единственной оппозицией к власти"», - подчеркнул депутат.
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При этом он считает, что именно Вилкул наравне с Филатовым является «одним из двух несомненных лидеров кампании и претендентом на победу в избирательной гонке».
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«Но на самом деле Порошенко и БПП прекрасно уживаются с этой псевдооппозицией и давно объединились с бывшими регионалами в антиукраинской ширке, задачей которой на местных выборах является не допустить прихода к власти честных людей и патриотов, способных провести реальные изменения и реформы на местах», - считает А. Денисенко.
Он убежден, что БПП на Днепропетровщине использует технического кандидата в пользу "Оппозиционного блока".
«Не удивлюсь, если публично и непублично, всей силой админресурса, БПП поддержит во втором туре мэрских выборов не патриота Филатова, а недобитого янучару и латентного сепараста Сашовілкула», - предположил А. Денисенко.
УКРОП ПЕРЕХВАТИЛ ГРАНКИ САНКЦИОНИРОВАННОЙ В АП ГАЗЕТЫ, КОТОРАЯ ПОЛИВАЕТ ГРЯЗЬЮ ФИЛАТОВАPosted by УКРОП Украинское объединение патриотов on 26 сентября 2015 г.