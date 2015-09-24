Филатов: Команда Ахметова-Вилкула - держит в "коммунальных заложниках" треть Днепропетровска

Об этом заявил лидер политической партии «УКРОП» и глава специальной парламентской комиссии по вопросам приватизации Борис Филатов, во время выездного заседания комиссии, которое состоялось в Днепропетровске.

Члены комиссии в рамках заседания осуществили визит на Приднепровскую ТЕС и знакомились с ее работой. "Приведение в качестве оправдания отсутствие запасов угля не выдерживает критики, по Закону Украины «О теплоэнергетике», компания обязана поддерживать необходимые для бесперебойной работы запасы угля. И у команды Ахметова-Вилкула есть возможности пополнения этого запаса", - рассказал Борис Филатов.

По его словам настоящая причина неудовлетворительной работы ТЭС и как следствие, отсутствие горячей воды во многих районах Днепропетровска состоит в том, что предоставляемые Приднепровской ТЭС услуги просто перестали приносить собственникам предприятия желаемую рентабельность. "Человеческие судьбы в этом случае их мало волнуют", - добавил Филатов.

"К чему может привести полная или частичная монополия – мы видим на примере Приднепровской ТЭС, чьи собственники – команда Ахметова-Вилкула - фактически держат в «коммунальных заложниках» треть горожан", - отметил он. Депутат заявил, что не намерен оставлять жителей Днепропетровска наедине с монополистом и проблемами. По словам политика сегодня необходимо принять ряд мер, которые усилят ответственность покупателей энергетических активов Украины за невыполнение своих обязательств. "Мы приняли решение о рекомендациях вмешаться в ситуацию Генпрокуратуре, Фонду госимущества, Антимонопольному комитету и ряду других ведомств. Более того, во избежание таких ситуаций в дальнейшем, будем на этапе приватизации энергетических активов Украины вносить пункты об усиленной ответственности за прекращение энергообеспечения населения. Днепропетровск и его жители не должны страдать от непонятных амбиций отдельных бизнесменов и политиков", - резюмировал Филатов.

Приднепровская ТЭС была продана в 2011 году, когда областью руководил Александр Вилкул, компании ДТЕК, принадлежащей Ринату Ахметову. Уже не впервые команда Ахметова-Вилкула использует Приднепровскую ТЭС как площадку для шантажа власти. Отключить горячую воду днепропетровцам они угрожали в июле 2013 года, как раз после того, как Вилкул покинул пост губернатора Днепропетровщины.