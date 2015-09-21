Аваков обвинил партию "Свобода" в работе на Кремль

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга для черкасских журналистов он отметил: “Партия “Свобода” откровенно работает на Кремль. Тот, кто приходит на митинг с гранатой, тоже работает на Кремль. Тот, кто на митинг приходит с гранатой за тысячи километров от зоны АТО и бросает ее — тоже работает на Кремль”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков дал старт набору будущих сотрудников полиции в Черкассах.

Во время его выступления, около 20 человек стояли с плакатами и выкрикивали в мегафон лозунги, направленные против министра, в частности, “Где убийцы Небесной сотни?”, “Авакова в отставку!”, “Свободу политзаключенным” и “Позор!”.

31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца. Также за участие в беспорядках было задержано еще 17 человек.