Криль намерен объединить в конкретном месте конкретных людей

Политическая партия «Единый Центр» создана для объединения профессионалов независимо от их «политического спектра», заявил в Ивано-Франковске председатель «Единого Центра», народный депутат (фракция НУ-НС) Игорь КРИЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Построение сильной государственнической команды, команды ответственных, профессиональных и патриотически настроенных граждан является целью создания «Единого Центра». Только единство может обеспечить результат».

«Единый Центр» является тем центром, который объединит в конкретном месте Украины конкретных людей над решением конкретной проблемы», - заявил И.КРИЛЬ.

По его убеждению, «не имеет значения, к какому политическому спектру относит себя тот или другой гражданин, и относит ли он себя к какому-то политическому спектру вообще. Если у него есть желание сделать что-то хорошее для своего района, города или области, то он должен иметь возможность, объединившись с такими же людьми, творить добро на своей земле».

«Александр Довженко говорил: «Только то государство может стать великим, у которого великие малые люди». Поэтому «Единый Центр» стоит на позициях единения, поскольку единение множит наши возможности, единение делает каждого из нас более сильным», - добавил И.КРИЛЬ.