Между политсилами распределили номера в киевском бюллетене (список)

Киевская городская территориальная избирательная комиссия определила порядок размещения в избирательном бюллетене названий партий и блоков, зарегистрированных на выборы в Киевский городской совет, назначенных на 25 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, согласно результатам жеребьевки, под номером первым в бюллетене на выборы в Киевсовет идти избирательный блок «Городской партизан», в который вошли столичная организация политической партии «Украина соборная» и городская организация партии «Молодая Украина».

Под вторым номером - Зеленая экологическая партия Украины «Радуга», под № 3 – Зеленая партия Украины; под № 4 – Партия зеленых Украины; под № 5 – гражданская партия «Пора»; под № 6 – Украинская Национальная Ассамблея; под № 7 – СПУ; № 8 – Народная демократическая партия; № 9 – Блок Литвина; № 10 – СДПУ(о); № 11 – УНП; № 12 – Блок Виталия Кличко; № 13 – Аграрная партия Украины; № 14 – партия «Евротурбота»; № 15 – блок «Действие – Киевский фронт молодежи»; № 16 – Партия регионов; № 17 – блок «Киевский прорыв» (входят политическое объединение «Едина родина», Славянская партия и партия «Союз анархистов Украины»); № 18 – партия «Социалистическая Украина»; № 19 – Патриотическая партия Украины; № 20 – Блок Михаила Бродского «Киевляне»; № 21 – партия «Совесть Украины»; № 22 – Партия Труда; № 23 – Блок Александра Омельченко (политическая сила экс-мэра Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в которую входят партия «Социал-демократический союз» и «Украинская морская партия»); № 24 – “Гражданский актив Киева; № 25 – БЮТ; № 26 – Всеукраинская политическая партия – экология и социальная защита; № 27 – Блок «Украинское казачество»; № 28 – Блок Николая Катеринчука; № 29 – Молодежная партия Украины; № 30 – «Блок Омельченко Александра Александровича»; № 31 – Блок Леонида Черновецкого; № 32 – Народная демократическая партия патриотов Украины; № 33 – Украинская партия; № 34 – Социал-патриотическая ассамблея Славян; № 35 – КПУ, № 36 – НУ-НС; № 37 – ВО «Свобода».

Жеребьевка происходила в два тура при участии 12 членов территориальной избирательной комиссии, представителей партий и блоков, а также доверенных лиц политических сил.

Первым этапом было определение порядка очередности участия в жеребьевке по размещению названий политических партии и блоков в избирательном бюллетене. Второй этап – это непосредственно определение порядка размещения названий политических сил в бюллетене на выборы в Киевсовет.

Для участия в первом этапе представители политических сил выходили в порядке, соответствующем порядку получения регистрации политической партии или блока в теризбиркоме для участия в выборах.

Как сообщал УНИАН, для участия в досрочных выборах в Киевсовет зарегистрировано 37 партий и блоков.