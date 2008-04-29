Нашеукраинец знает, как избавиться от серых мышей, водителей и олигархов

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН убежден, что выборы в местные советы должны проходить только по мажоритарной системе.

Об этом он сказал в интервью сайту “Гарт”.

В то же время, по его мнению, выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Это, по словам депутата, даст возможность снизить уровень коррупции.

«Голосование по открытым спискам будет означать, что граждане будут выбирать известных людей. Между этими людьми будет существовать конкуренция, и тогда уже не будет «серых мышей», водителей и олигархов», - считает Ю.КАРМАЗИН.

Он также отметил, что проходной барьер в парламент должен оставаться неизменным.