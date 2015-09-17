Аваков назвал унесшие жизни трех военных столкновения под Радой спланированным терактом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время выступления в парламенте, докладывая о ходе расследования беспорядков у парламента 31 августа.

Аваков отметил, что события под ВР 31 августа были заранее спланированной и организованной провокацией, цель которой, по одной из версий следствия, - масштабная дестабилизация ситуации в стране и погружение ее в вооруженное гражданское противостояние.

По словам Авакова, есть основания полагать, что преступный замысел состоял в том, чтобы силами специально подготовленной группы лиц организовать массовые беспорядки под стенами ВР и использовать это для маскировки главного удара — кровавого теракта.

“По всем имеющимся признакам, это был не случайный бросок гранаты, а часть единого плана по дестабилизации”, - сказал министр.

Аваков отметил, что впервые в истории Украины во время массовой акции был совершен террористический акт с применением боевой гранаты.

Читайте также"Все это ложь и клевета": Тягнибок заявил, что не причастен к событиям под ВР и будет судиться с Аваковым

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.

Также за участие в беспорядках было задержано еще 17 человек.