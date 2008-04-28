В 11.00 состоится встреча Тимошенко с Зубковым

Сегодня в Киеве в 11.00 состоится встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с главой правительства Российской Федерации Виктором ЗУБКОВЫМ.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На встрече В.ЗУБКОВ и Ю.ТИМОШЕНКО планируют обсудить наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества как в торгово-экономической сфере, так и по социально-культурной тематике.

После этого главы правительств двух стран проведут третье заседание Комитета по экономическому сотрудничеству, действующего в рамках Межгосударственной комиссии Президентов РФ и Украины.

В российском правительстве не исключают, что сегодня может пройти также встреча В.ЗУБКОВА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, передает ИТАР-ТАСС.