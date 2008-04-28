Чехия и Словакия планируют объединиться...

Чехия и Словакия планируют сформировать совместную воинскую часть в рамках программы Европейского Союза (ЕС) по наращиванию военной мощи.

Глава чешского оборонного ведомства Власта Парканова и ее словацкий коллега Ярослав Баска заявили о том, что эта часть будет насчитывать 1,5 тыс. военнослужащих, передает Associated Press.

Предполагается, что она будет находиться в состоянии боеготовности уже в следующем году.

Министры объявили об этих планах после проведения переговоров с министром обороны Венгрии Имре Секерешем и заместителем польского министра обороны Станиславом Коморовским.

ЕС еще в 2004 году принял решение сформировать несколько элитных боевых групп, которые могли бы быть быстро направлены в горячие точки мира, напоминает РосБизнесКонсалтинг.