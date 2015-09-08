Первая встреча Порошенко и Дуды состоится во время Генассамблеи ООН

Также в этом году состоится обмен визитами президентов Польши и Украины.

Об этом сообщила пресс-служба президента Польши, передает Польское радио.

Кроме того, планируется возобновить работу Консультационного комитета глав государств.

Это только часть решений по «дорожной карты» польско-украинских отношений, которую 4 сентября в Киеве обсудил министр, специальный посланник президента Польши Кшиштоф Щерский. Государственный секретарь Канцелярии президента Польши провел встречи с Порошенко, премьером Арсением Яценюком и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Собеседники обсуждали четыре сферы: безопасности и мира в Восточной Европе, осуществления контроля над границей Европейского Союза, роль Польши в воплощении Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной, а также вопрос систематического и последовательного исторического и национального диалога между двумя странами.

Напомним, что заседание Генеральной ассамблеи ООН состоится в конце сентября. Участие в ней примут лидеры США, Франции, Китая. Следует сказать, что участие Путина в заседании будет первым за десять лет.

На ассамблее рассмотрят ряд вопросов. среди которых возможность создания трибунала по делу падения малазийского "Боинга" в Донецкой области и ограничение права вето России в Совете Безопасности ООН.