В Киеве начала работу первая научно-практическая конференция из серии "Украина будущего"

Как передает корреспондент УНИАН, в конференции принимают участие председатель комиссии Верховной Рады Украины по вопросам будущего Алексей Скрипник, украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, священнослужитель Украинской православной церкви Георгий Коваленко, общественный деятель Иосиф Зисельс, украинский ученый-экономист Александр Пасхавер.

Конференция «Ценности и модернизация» - это первое мероприятие из серии стратегических обсуждений, инициированных парламентской комиссией по вопросам будущего. Она проводится совместно с общественными объединениями «Гражданская платформа «Новая страна» и Инициатива «21 ноября». Дискуссия, к которой привлечены ведущие отечественные эксперты, должна найти ответы на ключевой вопрос развития постсоветского и постколониального мира: как связаны между собой ценности людей, социальные практики и институты, которые позволяют стране стать современной, богатой и свободной?

По мнению инициаторов форума, обсуждение даст возможность рассмотреть «пути модернизации общества, модели ценностей и новые социальные явления, в частности, найти ответы на такие вопросы: почему одни страны бедные, а другие богатые; как связаны ценности, которые исповедуют люди, с благополучием и счастьем их жизни; какие социальные институты надо построить; какие социальные практики могут помочь; какое влияние оказывает религия на пути модернизации».

По итогам конференции «Ценности и модернизация» предполагается определить круг проблем гуманитарного развития и предложить идеи перемен в стране, найти понимание необходимых институциональных изменений ради выведения страны в «высшую лигу».

«В медленные времена ценности меняются очень медленно, поколениями, в стремительные времена ценности могут меняться достаточно быстро. Украина была в медленном времени более 20 лет, потом были три месяца быстрого времени, снова медленного, в августе прошлого года снова быстрого. У нас еще быстрое время включится, поэтому у нас еще будут шансы, которые надо использовать, к ним надо готовить общественные институты, которые могут включиться в нужный момент»,- сказал в начале конференции директор Докторской школы Национального университета «Киево-Могилянская академия» Михаил Винницкий.

В свою очередь, Пекар отметил, что традиционные ценности являются ограничением для реформ, а модерные ценности является стимулом для реформ и ресурсом таких реформ.

«Мы видим, как люди с модерными ценностями продвигают реформы, а люди с традиционными ценностями их тормозят. Реформы меняют ценности, но сам процесс реформ обусловлен соотношением между людьми, которые исповедуют старые ценности, вызывающие необходимость реформ, и новыми, которые двигают реформы»»,- сказал он.

Декан Киевской бизнес-школы Михаил Крикунов отметил, что только во время сознательных потрясений, в которые втянуты большие массы общества, можно ожидать быстрой смены ценностей.