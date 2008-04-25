Все этажи ФГИУ заблокированы людьми в гражданском

Часть журналистов, в частности, корреспондент и фотокор агентства УНИАН, не смогли попасть на пресс-конференцию отстраненной решением правительства от должности главы ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО из-за усиленных мер безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, у входа в здание Фонда государственного имущества Украины образовалась большая очередь в результате усиленных мер безопасности при проверке желающих попасть в помещение Фонда. В результате на каком-то этапе у охраны закончились пропуски на вход.

В помещении Фонда все этажи заблокированы людьми в гражданском, которые отказываются от комментариев. По информации источника, близкого к ФГИУ, это работники Управления государственной охраны.