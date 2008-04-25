Тимошенко о желтой карточке от Президента: чтобы ему народ не показал красную

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политических партнеров прекратить противостояние с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство не планирует воевать, ни с кем не воюет и, вообще, я считаю, что необходимо прекратить политическое противостояние в политической среде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что для нормальной работы правительства его «необходимо освободить от давления, от всех незаконных решений».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение в том, что правительство справляется со своими задачами, в том числе по выполнению доходной части бюджета, борьбе с коррупцией и прекращению коррумпированной приватизации.

Глава правительства также сообщила, что не следила за телевизионной трансляцией пресс-конференции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вчера, 24 апреля.

«Но я читала сообщение о том, что Президент показал правительству желтую карточку, не смотря на то, что Всемирный банк дал очень высокую оценку работе правительства и дал заключение, что деятельность правительства является высокопрофессиональной и абсолютно реформаторской. Мне кажется, что нужно все сделать Президенту для того, чтобы ему народ не показал красную карточку», - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, причиной политической нестабильности в Украине является не сбалансированная Конституция, которая была поспешно принята в 2004 году, а также борьба между политическими партнерами.