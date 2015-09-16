Суд в Новосибирске огласил приговор за покраску памятников в цвета украинского флага

Об этом сообщает РИА «Новости».

Четверых сибиряков признали виновными в осквернении памятников ракетной установке «Катюша», танку Т-34. На одной из посвященных боевой техники стел было написано слово «Азов». Кроме того, в цвета украинского флага были покрашены памятники Ленину на территории обкома КПРФ и на улице Трикотажной.

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«Постановлен обвинительный приговор в отношении четверых новосибирцев, которые признаны виновными в совершении актов вандализма в отношении памятников В.И. Ленину и мемориального комплекса «Монумент Славы», - сообщили в Ленинском суде Новосибирска.

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Один из подсудимых получил 2,5 года тюрьмы, другой - два года ровно. Другие обвиняемые получили ограничение свободы - на срок на один год и два месяца и на полтора года.