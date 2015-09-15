В Белом доме допустили встречу Обамы с Путиным

Об этом сообщает в понедельник, 14 сентября, AP, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, передает Дождь.

По словам представителя Белого дома, у России в Сирии якобы есть законные интересы, а также значительные инвестиции. Именно по этой причине США призвали Москву конструктивно скоординировать усилия с международной коалицией, которая борется с «Исламским государством».

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«Со всеми их разногласиями, президент (Обама) чувствует, что они могут поговорить начистоту вместе с друг другом», — рассказал Эрнест.