В Белом доме допустили встречу Обамы с Путиным
21:22, 15 сентября 2015Политика
6294 0
В Белом доме допустили встречу президента США Барака Обамы и его российского коллеги Владимира Путина для обсуждения сирийского вопроса.
REUTERS
Об этом сообщает в понедельник, 14 сентября, AP, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, передает Дождь.
По словам представителя Белого дома, у России в Сирии якобы есть законные интересы, а также значительные инвестиции. Именно по этой причине США призвали Москву конструктивно скоординировать усилия с международной коалицией, которая борется с «Исламским государством».
Читайте такжеОбама: Россия совершает ошибку, увеличивая поддержку Асада
«Со всеми их разногласиями, президент (Обама) чувствует, что они могут поговорить начистоту вместе с друг другом», — рассказал Эрнест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter