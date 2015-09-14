Россия хочет бороться с "Исламским государством" под эгидой ООН - СМИ

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, члены организации готовы задействовать свои силы в составе широкой международной коалиции под эгидой ООН, так как боевики из "Исламского государства", захватившие обширные области в Сирии и Ираке и активно вербующие сторонников в Афганистане, уже проникают и в Таджикистан.

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"Протяженная (около 1350 км) и слабо контролируемая таджикско-афганская граница и ранее вызывала опасения: с афганской стороны некоторые прилегающие к ней территории полностью контролируются талибами. Сейчас же наиболее радикальные талибы примыкают к "Исламскому государству", создавая угрозу для всей Центральной Азии, а значит — и для России", - пишет издание.

Однако, отмечается, пока сформировать коалицию не получается лидеры стран ОДКБ сконцентрируются на защите собственных границ.

Как известно, Организация Договора о коллективной безопасности —региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам". Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте(Узбекистан) главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединилисьАзербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.