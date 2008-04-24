В Полтаве памятник Ленину облили желтой краской
18:05, 24 апреля 2008Политика
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Ночью милиция охраняла, а днем забот хватало
В Полтаве памятник Ленину облили желтой краской
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в Полтавской области, происшествие произошло сегодня утром.
«Милиция не без оснований побаивалась надругательства над памятником вождю в канун 22 апреля - дня рождения Ленина. Тогда всю ночь милиционеры охраняли памятник, а днем, во время митингов возле него политических сил, разводили политических оппонентов, не допуская столкновений.. Но кто-то все же осквернил его», - сказал представитель ГУ МВД Украины в Полтавской области.
Коммунальщики сейчас отмывают памятник от краски.
22 апреля в Кременчуге памятник Ленину облили белой краской.
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