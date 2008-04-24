Проект изменений к Конституции лишает КС права толковать законы

Проектом Концепции изменений к Конституции Украины предусматривается создание двух палат Конституционного Суда Украины.

Об этом идет речь в проекте “Концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине”, который 23 апреля получили приглашенные на заседание Национального конституционного совета.

В частности, предлагается, оставив установленное действующим Основным Законом государства количество судей Конституционного Суда, предусмотреть создание двух его палат.

Предусматривается, что судьи КС назначаются на должность при условии соответствия определенным Основным Законом государства требованиям и освобождаются от должности на основаниях, определенных Конституцией Украины, по представлению Президента Украины решением Верховной Рады Украины, принятым на основе квалифицированного большинства от ее общего состава.

Концепцией рекомендуется с целью обеспечения преемственности и непрерывности деятельности КС предусмотреть частичную ротацию его состава в порядке, установленном законом. Кроме того, предлагается закрепить текст присяги судьи Конституционного Суда непосредственно в Конституции.

При этом, предлагается исключить предусмотренные действующей Конституции полномочия КС относительно официального разъяснения законов и дополнить его компетенцию полномочиями по рассмотрению конституционной жалобы гражданина Украины относительно соответствия Конституции закона, на основе которого судом принято окончательное решение, касающееся его конституционных прав и свобод; всех международных договоров, согласие на обязательность которых должно предоставляться Верховной Радой; вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум, на предмет их соответствия Конституции.